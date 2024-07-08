РПЦ: женщины 30–39 лет наиболее часто делают аборты

Россиянки от 30 до 39 лет – самая многочисленная группа, способная родить второго и третьего ребенка.

Как сообщил иерей и глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи (ПКС) Русской православной церкви (РПЦ) Федор Лукьянов, они же чаще всего делают аборт. При этом искусственное прерывание беременности "подрывает демографическую безопасность" государства. По словам Лукьянова, РПЦ продолжит настаивать на запрете проведения абортов в частных клиниках. Оказать "всестороннюю поддержку" женщинам в состоянии репродуктивного выбора возможно только в госучреждениях.

Глава ПКС указал, что поток беременных пациенток необходимо полностью перевести в госклиники и "прицельно работать с каждой" женщиной. "Это тот случай, когда все общество должно проявить волю и действовать, исходя из интересов государства, а не частного бизнеса", – убежден иерей, сообщают "Ведомости".

Тем временем, комитет Госдумы по охране здоровья рекомендует Минздраву проработать вопрос сокращения срока, на котором по желанию женщины возможен аборт - с 12 недель до 9.