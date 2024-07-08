Матерям хотят давать выходной при походе с ребенком на медосмотр

Депутаты Госдумы от ЛДПР вносят на рассмотрение проект закона, предусматривающий предоставление россиянкам с ребенком в возрасте до семи лет дополнительного оплачиваемого выходного.

Его предполагается давать раз в два месяца для сопровождения ребенка при прохождении им медосмотра. Как следует из документа, в течение календарного года допускается использование до шести дополнительных оплачиваемых выходных дней подряд в пределах общего количества неиспользованных дополнительных оплачиваемых выходных дней, право на получение которых работник имеет в данном календарном году.

В законопроекте отмечается, что график предоставления указанных дополнительных оплачиваемых выходных дней должен согласовываться с работодателем. Каждый дополнительный выходной оплачивается в размере среднего заработка и порядке, который устанавливается федеральными законами.

Если инициатива будет принята, то закон может вступить в силу с 1 января 2025 года.