08 Июля 2024
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Фото: Накануне.RU

В Волгограде после взрыва газа на насосной станции разрушена электроподстанция

Обеспечивающая работу канализационной насосной станции в Волгограде электроподстанция оказалась полностью разрушена.

Это произошло в результате взрыва газа, сообщает в Telegram администрации Волгоградской области. Как заявил губернатор региона Андрей Бочаров, есть погибшие и пострадавшие. Их точное количество не приводится.

Взрыв газа произошел на канализационной насосной станции ООО "Концессия водоснабжения" на улице Изобильная в Красноармейском районе 6 июля. На станции произошло обрушение несущих конструкций, было повреждено оборудование. Позже на месте взрыва обрушилась часть кровли здания.

Причиной обрушения железобетонного перекрытия в МЧС назвали хлопок газопаровоздушной смеси. Причиной произошедшего могло стать нарушение при производстве сварочных работ.

В результате происшествия получили повреждения десятки квартир.

Теги: взрыв, Волгоград


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Ранее 06.07.2024 14:52 Мск "112": В Волгограде произошел взрыв на канализационно-насосной станции

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