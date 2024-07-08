В Волгограде после взрыва газа на насосной станции разрушена электроподстанция

Обеспечивающая работу канализационной насосной станции в Волгограде электроподстанция оказалась полностью разрушена.

Это произошло в результате взрыва газа, сообщает в Telegram администрации Волгоградской области. Как заявил губернатор региона Андрей Бочаров, есть погибшие и пострадавшие. Их точное количество не приводится.

Взрыв газа произошел на канализационной насосной станции ООО "Концессия водоснабжения" на улице Изобильная в Красноармейском районе 6 июля. На станции произошло обрушение несущих конструкций, было повреждено оборудование. Позже на месте взрыва обрушилась часть кровли здания.

Причиной обрушения железобетонного перекрытия в МЧС назвали хлопок газопаровоздушной смеси. Причиной произошедшего могло стать нарушение при производстве сварочных работ.

В результате происшествия получили повреждения десятки квартир.