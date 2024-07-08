08 Июля 2024
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На Урале показали трофейную технику НАТО

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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

В НАТО подготовили план поддержки Украины на случай победы Трампа

Представители Североатлантического альянса разработали план по обеспечению долгосрочной поддержки Киева на случай победы экс-президента США Дональда Трампа в предстоящих выборах.

Как сообщает Politico, ожидается, что администрация Трампа будет отличаться скептицизмом по отношению к Европе. План НАТО содержит три ключевых пункта. Альянс намерен улучшать отношения с Трампом в случае его победы для сокращения рисков возможных конфликтов. Также блок планирует увеличить расходы на оборону в странах Европы.

Кроме того, НАТО собирается разработать новые "креативные дипломатические и юридические меры" для защиты от вмешательства в дела блока со стороны администрации Трампа.

Как отмечают источники издания, проект может оказаться "во власти индивидуальных прихотей Дональда Трампа". Такого мнения придерживаются, в том числе высокопоставленные представители НАТО.

Ранее CNN опубликовал большой материал о том, как в Вашингтоне европейские дипломаты готовятся к победе Дональда Трампа на президентских выборах. Они пытаются получить доступ к потенциальным членам новой администрации США, установить связи и попытаться продавить более лояльную по отношению к Украине и самой Европе позицию.

Теги: НАТО, Трамп, США


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Ранее 11.04.2024 16:03 Мск Европейские дипломаты обхаживают Трампа и его планы по поводу НАТО в преддверии выборов

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