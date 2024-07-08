Столтенберг заявил об отсутствии обещаний Киеву о вступлении в НАТО через 10 лет

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил CBS News, что никто не говорил о том, что ровно через 10 лет Украина станет членом НАТО.

"Никто не сказал: точно 10 лет, но очевидно, что это очень серьезная проблема — втягивать Украину. Потому что Украина сейчас — страна, находящаяся в состоянии войны", — заявил глава Альянса. Так он ответил на вопрос журналиста, почему Украина может стать членом НАТО через 10 лет, а не через год, два или три с начала спецоперации.

Столтенберг также призвал усилить поддержку Киева, чтобы "обеспечить победу", что является "предварительным условием для любого будущего членства Украины" в Альянсе.

Ранее генсек заявил, что страны НАТО не достигли договоренности по многолетним обязательствам в оказании военной помощи Украине