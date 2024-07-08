В США предложили новые меры против танкеров "теневого флота" России

В Минфине США предложили новые меры против "теневого флота" нефтяных танкеров, которые помогают доставлять нефть из России в обход санкций.

Как сообщает газета The New York Times, при этом экономические советники американской администрации опасаются, что эти меры приведут к росту цен на энергоносители. Действующие и бывшие чиновники министерства хотят, чтобы администрация президента Джо Байдена ввела в отношении данных танкеров штрафы, что позволило бы вывести их из эксплуатации.

Однако подобные решения могут спровоцировать рост цен на нефть и на бензин в США в преддверии президентских выборов, что может повредить предвыборной кампании Байдена.

Чиновники в Белом доме в частном порядке заявили, что никаких решений пока не принято. Предлагаемые меры остаются на рассмотрении и не будут реализованы в ближайшее время.