Фонд святой Екатерины впервые стал партнером международной промышленной выставки ИННОПРОМ–2024

Одна из крупнейших благотворительных организаций России впервые в своей истории на международном уровне расскажет о реализованных в Екатеринбурге проектах в области развития территорий, поддержки культуры, образования, здравоохранения, духовного просвещения, патриотического воспитания и гуманитарных программ.

Особенностью ИННОПРОМ 2024 станет экспозиция уникальных икон с образами покровительницы Екатеринбурга – святой Екатерины. Три феноменальных по своей сложности иконы, созданных ювелирами и художниками Урала, представят на специально созданном для экспозиции выставочном пространстве. Увидеть шедевры православной культуры можно будет в течение всех дней проведения выставки.

Гости смогут познакомиться со старинной почти утраченной византийской техникой горячей эмали – финифтью, оценить оклады из драгоценных металлов, жемчуга и драгоценных камней. Все три иконы созданы в единственном экземпляре и хранятся в частной коллекции мецената и бизнесмена Андрея Симановского: образы будут впервые представлены для широкой аудитории.

Андрей Симановский получил иконы в дар за вклад в развитие традиций благотворительности на Урале. При поддержке мецената реализовано большое количество значимых проектов, в том числе строительство Пансионата для долечивания онкольных детей при ОДКБ.

Отметим, что Фонд святой Екатерины объединяет крупнейшие компании Свердловской области, которые вместе делают все возможное, чтобы жизнь людей в Екатеринбурге становилась лучше. В 2023 году благотворительная организация вошла в топ-7 крупнейших фондов России.