Опять мигранты: в ХМАО избили многодетного отца и его сына-инвалида

В ХМАО произошел очередной громкий криминальный инцидент с участием мигрантов. Агрессии подверглась многодетная семья, в которой есть мальчик-инвалид.

Все началось с того, что ребенка-инвалида избил подросток. Когда многодетный отец инвалида решил узнать причину конфликта у семьи подростка и встретил их на улице, то мигрант-сожитель сестры этого парня избил и отца.

"После происшествия было написано заявление в полицию, однако, по утверждению пострадавшей семьи, органы внутренних дел бездействуют", - сообщили в пресс-службе СКР.

В связи с этим глава СКР Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело и представить доклад об обстоятельствах инцидента.

Напомним, снижение доли населения регионов УрФО, которое положительно характеризует межнациональные отношения, беспокоит Администрацию президента. Об этом на днях на совещании в Екатеринбурге заявил заместитель руководителя АП Магомедсалам Магомедов. Он отметил, что регионам необходимо лучше работать в сфере межнациональных отношений и адаптации приезжих к российским культуре и законодательству.