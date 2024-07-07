Все водители в отпуске: крупный микрорайон Екатеринбурга остался без маршрутки

Жители екатеринбургского микрорайона Компрессорный остались без маршрутки № 44.

Изначально жителям обещали, что будет ездить шесть машин. Контракт заключили на четыре. Но по факту с прошлого года ездит только две маршрутки, и то не всегда.

Теперь проблема усугубилась водительскими отпусками.

"Сегодня уже второй день не ездит ни одной машины. Диспетчер сказала, что водитель в отпуске, завтра тоже вряд ли будут машины", - рассказала ЕАН жительница Компрессорного Ольга.

Представители мэрии ранее пообещали принять все необходимые меры, чтобы в ближайшее время увеличить число микроавтобусов, однако пока ситуация не меняется и даже ухудшается.

По мнению экспертов, всему виной то, что зарплаты водителей в общественном транспорте по-прежнему неконкурентны, отсюда и дефицит желающих крутить баранку в автобусах.

Напомним, что в Екатеринбурге вскоре стартует транспортная реформа, подразумевающая переход на брутто-контракты. Согласно принципу договора, оплата перевозчикам будет начисляться исходя не из пассажиропотока, а за пройденный километр, с учетом коэффициента качества: соблюдение расписания, состояние автобуса и работа экипажа. Выручка от билетов теперь будет идти в бюджет города, а уже оттуда на зарплаты водителям.

Однако уже сейчас есть сомнения в том, что брутто-контракты позволят решить проблему неконкурентных водительских зарплат.