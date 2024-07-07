Мэр Моршанска сказал, что герой СВО погиб ради городского благоустройства

Мэр города в Тамбовской области сказал сестре погибшего на СВО, что её родственник умер, чтобы в городе отремонтировали мост и установили детские площадки.

Глава Моршанска Алексей Банников вручил сестре погибшего на СВО Орден Мужества. Девушка не могла сдержать слёз, и тогда мэр решил её "поддержать" и объяснить гибель участника боевых действий.

"Чтобы наши дети отдыхали в летних лагерях, чтобы город наш благоустраивался, чтоб были спортивные площадки, чтоб мост наш наконец-то отремонтировали, чтоб набережная у нас была — вот за всё за это погиб ваш брат", — сказал Банников.

Позже Банников объяснил недоумевающим пользователям Сети, что отдых детей, развитие инфраструктуры и благоустройство возможны "только при условии, что бандеровская сволочь перестанет запрещать русский язык, убивать детей и осквернять православные церкви".

"Вот за то, чтобы этого не случилось, а шваль эту вымести и с Донбасса, и с Украины, и погиб наш геройский парень", — пояснил мэр.