Трое узбеков изнасиловали сотрудницу "Матч ТВ" возле телецентра "Останкино"

Сотрудница "Матч ТВ" заявила о том, что её изнасиловали рядом с телецентром "Останкино". По подозрению в преступлении задержаны трое мужчин.

По данным "Базы", нападение на девушку произошло в ночь на 6 июля, когда она возвращалась с работы. По предварительной информации, несколько мужчин напали на девушку около 2:30 ночи, когда она вышла из телецентра и проходила мимо Останкинского пруда.

Спустя 40 минут один из подозреваемых был задержан. Им оказался 24-летний Мухриддин, который приехал в Москву на заработки из Узбекистана. Вскоре рядом со станцией метро "ВДНХ" сотрудники полиции задержали ещё двоих его соотечественников: 25-летнего Бунеда и 22-летнего Жавохира.

Все они были доставлены в отдел. Сейчас следователи возбудили уголовное дело по статье "изнасилование, совершённое группой лиц". Подозреваемым может грозить до 10 лет лишения свободы.

"Канал в курсе инцидента, однако не считаем возможным раскрывать подробности произошедшего. Делом занимаются правоохранительные органы, которым мы, безусловно, при необходимости окажем содействие. Также мы на связи с пострадавшей и оказываем ей всестороннюю и необходимую поддержку", — сообщили в "Матч ТВ".

Напомним, в ночь с 19 на 20 июня 2024 года двое узбеков также изнасиловали москвичку. Это произошло возле дома в проезде Стратонавтов. Во время допроса фигуранты признали вину и подтвердили свои показания во время проведения проверки показаний на месте.