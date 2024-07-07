Лукашенко призвал россиян и украинцев покупать участки в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к россиянам и украинцам с призывом приобретать участки на территории республики, приводит его слова БелТА. Это поможет сохранить и восстановить "неперспективные села", уточнил политик.

"Это же прекрасные места, чудо места. Они не должны погибнуть — вот эти средние деревеньки, маленькие. А кто их восстановит, кто их сохранит? Мы с вами!" — подчеркнул глава страны.

При этом Лукашенко заверил, что такая покупка обойдется гражданам Украины и России в какие-то "гроши". Приобретенные участки станут отличным место для дачи, констатировал он.

Напомним, в самой России на 2021 год насчитывалось 153 157 сельских населенных пунктов, из которых в 24 751 никто не проживает — это около 16,2%. Еще 23,5 тысячи сел и деревень имеют численность населения по 6 и менее жителей, во многих из них проживают люди преклонного возраста. От 6 до 10 жителей проживает в 11,7 тыс. таких поселений. В более чем 43% сельских населенных пунктах проживает по 50 и менее жителей.