"РуссНефть" вышла из зарубежных добывающих активов в Азербайджане

"РуссНефть" вышла из зарубежных добывающих активов, которыми владела в Азербайджане практически с момента своего создания в начале 2000-х.

В 2015-ом азербайджанские СМИ называли GEA Holdings Ltd. "РуссНефти" крупнейшей иностранной компанией, работающей на оншорных проектах страны. Через нее были заключены соглашения о разделе продукции с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (ГНКАР) по 16 нефтяным месторождениям. В 2019-ом на добычу в Азербайджане приходилось около 500 тыс т нефти при общей добыче "РуссНефти" 7,1 млн т.

Эксперты связывают полный выход из зарубежных проектов с санкционными рисками, но негативного влияния на бумаги компании от новостей не ждут: доля Азербайджана в общей выручке была сравнительно небольшой, а сами активы, возможно, в последние годы убыточными, пишет РБК.

"РуссНефть" — единственная крупная нефтяная компания России, созданная не в ходе приватизации государственных нефтедобывающих предприятий в начале 1990-х, а в результате консолидации частных активов на сугубо рыночной основе. Компания была создана известным российским предпринимателем и общественным деятелем Михаилом Гуцериевым при финансовой поддержке крупной швейцарской трейдинговой компании Glencore. В 2022 году швейцарский трейдер Glencore продал свою долю в 23,46% в "РуссНефти".