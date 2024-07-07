В Воронежской области эвакуировали 50 человек из-за попадания БПЛА во "взрывоопасный" склад

В Воронежской области 50 человек доставили в пункты временного размещения (ПВР) из Подгоренского района, где украинский беспилотник упал на склад со "взрывоопасными объектами", об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

По его словам, часть жителей близлежащих населенных пунктов уехали к родственникам.

Напомним, ранее стало известно, что средства противовоздушной обороны РФ в ночь на 7 июля уничтожили несколько беспилотников над Воронежской областью, обломки упали на склад, где произошел пожар и "началась детонация взрывоопасных объектов". Губернатора= не уточнил, детонация каких объектов произошла в Подгоренском районе.