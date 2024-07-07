Под Воронежем после атаки БПЛА загорелся склад со "взрывоопасными объектами", готовится эвакуация

Средства противовоздушной обороны РФ в ночь на 7 июля уничтожили несколько беспилотников над Воронежской областью, сообщил губернатор Александр Гусев. Обломки упали на склад, произошел пожар. В Подгоренском районе "началась детонация взрывоопасных объектов", пишет "Коммерсант".

Минобороны РФ в сводке за ночь сообщило об уничтожении только одного БПЛА над Белгородской областью. Как утверждает губернатор Воронежской области, над территорией региона ночью "были обнаружены и уничтожены несколько БПЛА". Он не уточнил, детонация каких объектов произошла в Подгоренском районе.

По предварительной информации, никто не пострадал. "На месте работают оперативные службы, военные и представители власти для ликвидации чрезвычайной ситуации",— написал Гусев в Telegram.

Власти региона подготовили автобусы, которые будут задействованы для эвакуации жителей близлежащих населенных пунктов "в случае необходимости". С населением проводится инструктаж "для обеспечения их безопасности".