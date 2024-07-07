США и РФ вышли на новые рекорды в торговле стратегическим топливом

Руководство "недружественных" нам Соединенных штатов Америки поставило новый рекорд по закупкам у России стратегического топлива.

США в мае приобрели у РФ обогащенного урана на 209,5 млн долларов — это максимум с марта прошлого года, пишет РИА Новости.

Москва в конце весны возобновила поставки урана Штатам после перерыва в апреле: за месяц объем экспорта составил 91,1 тонны на 209,5 млн долларов. Это стало максимумом с марта 2023 года, когда было поставлено обогащенного урана на 245,9 млн долларов.

По итогам прошлого года США приобрели у России уран на 1,2 млрд долларов, что стало максимальным уровнем за все время ведения статистики.

Необходимость покупать ядерное топливо у страны, обложенной санкциями, связано с тем, что на Западе практически нет мощностей по добыче или обогащению урана. США были бы рады отказаться от российского ядерного топлива, но создание новых цепочек поставок займет длительное время.

Газета New York Times обратила внимание, что американские компании тратят около миллиарда долларов в год на покупку топлива у "Росатома".