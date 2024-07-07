Прощай, ипотека: ставки по жилищным займам в России достигли рекордных 23%

Ставки по ипотеке в России достигли рекордных 23%.

Замруководителя ипотечного департамента компании "Этажи" Татьяна Решетникова заявила "Известиям", что за последнюю неделю банки вновь подняли ставки по ипотеке, часть кредитных организаций готова выдавать ипотеку по ставке 23% годовых, а средняя одобренная ставка с начала июля составляет уже 18,9%.

Россияне, решившиеся на покупку жилья в ипотеку сейчас, стараются минимизировать ежемесячный платеж различными способами, отметила эксперт. Один из способов снизить платеж — заплатить единовременную комиссию банку. Также выросла актуальность торга с собственниками недвижимости при покупке "вторички".

Как мы уже писали, рынок готовится к дальнейшему повышению ключевой ставки ЦБ, которое уже фактически анонсировано руководством Банка России. Генеральный директор агентства "БизнесДром" Павел Самиев ранее заявлял: "Дальнейшее повышение ставки уже закладывается, потому что ожидания единодушны. Никто не предполагает, что ставка может быть даже сохранена".

В России также завершилась программа льготной ипотеки. Это вызвало ажиотаж на рынке, отметили в ВТБ. Там ожидают, что по итогам июня продажи ипотеки в России могут составить 780 млрд руб., это почти в полтора раза больше, чем месяцем ранее. Но во втором полугодии рынок ипотеки ждет охлаждение: в июле-августе продажи сократятся на четверть, прогнозируют в банке.

Такие ставки становятся заградительными для клиентов, отметил экономист, председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин:

"Ставка выше 20% годовых означает, что человек без каких-то вариантов получения семейной ипотеки просто не сможет взять в долг, потому что эти проценты абсолютно непосильны. Падение рынка будет достаточно серьезное. Я не думаю, что в России остались заемщики, которые могут брать новые кредиты под 20% годовых, плюс навязываемая страховка, все это огромные ежемесячные платежи. Соответственно, вот эти все истории с покупкой жилья заканчиваются".

Цены на жилье при этом не снижаются, вопреки заявлениям российских финансовых властей о том, что "охлаждение" рынка поспособствует таким тенденциям.