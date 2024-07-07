"Шойгувский финансист" опровергла отъезд из РФ

Отвечавшая за финансы экс-замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова "нашлась" в России.

Ранее некоторые Telegram-каналы сообщили, что Шевцова, носитель гостайн, якобы покинула Россию и находится во Франции.

Швецова заявила ТАСС, что находится в Москве. Вчера, 6 июня, она была на танцевальном турнире в столице.

"Конечно, это все (слухи об отъезде из РФ - прим. ТАСС) - неправда", - сказала она.

17 июня Владимир Путин снял с постов заместителей министра обороны Татьяну Швецову, Николая Панкова, Руслана Цаликова и Павла Попова, работавших при Шойгу. Вместо них были назначены Леонид Горнин, Анна Цивилева, Павел Фрадков и Олег Савельев.

Швецова начала работать в МО еще при Анатолии Сердюкове и была одной из немногих заместителей министра, кто остался в должности при Сергее Шойгу. Находится под западными санкциями, с 2023 года ей запрещен въезд на территорию европейских стран.