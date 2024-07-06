На ВДНХ состоялся концерт – закрытие выставки "Россия"

На главной уличной сцене ВДНХ состоялась торжественная церемония закрытия выставки-форума "Россия". На ней выступили, например, Олег Газманов, SHAMAN, Григорий Лепс.

Концерт прошел сразу на нескольких площадках выставки: главной уличной сцене, пространстве перед павильоном №1 "Первые в России – Стране Возможностей" и пространстве у фонтана "Дружба народов", уточняет пресс-служба выставки. Отметим, всего на выставке-форуме побывали, по данным организаторов, более 18 млн посетителей.

За месяцы работы форума состоялись различные мероприятия. Например, дни регионов УрФО (в частности, Тюменской области и Югры) и Урало-Сибирского макрорегиона.