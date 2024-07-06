В Тюменской области в аварии пострадали шестеро

В Тюменской области на трассе Богандинский – Червишево – Чаплык произошла авария, в которой пострадали шесть человек, в том числе трое детей.

На 16-м километре дороги столкнулись "Киа Сид" и "Лада Ларгус". Предварительно, "Лада" выехала на "встречку".

В ДТП ранены 46-летний водитель "Киа", житель поселка Богандинский, две девочки 10-ти и 14-ти лет и 13-летний мальчик. Все дети – пассажиры из "Киа". В "Ладе" пострадали 60-летний водитель, житель Кургана, а также 26-летняя пассажирка.