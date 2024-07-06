Игорь Бабушкин и Анна Кузнецова пообщались с детьми подшефного Кременского района ЛНР, отдыхающими в Астраханской области

В минувшую среду в регион на летний отдых приехали 137 детей из Кременского района Луганской Народной Республики. В краеведческом музее губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и вице-спикер Госдумы РФ, глава комиссии Генсовета «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова пообщались с ребятами, приехавшими сюда на экскурсию.

Приветствуя школьников, глава региона отметил, что в Астраханской области всегда рады гостям из подшефного Кременского района. Летний отдых в оздоровительном лагере «Берёзка» организуется для детей с Луганщины второй год подряд. Всего за летние смены восстановиться и набраться сил перед новым учебным годом смогут 750 ребят.

«Мы делаем всё, чтобы вы хорошо отдохнули в комфортных и безопасных условиях, познакомились с нашими достопримечательностями, нашли новых друзей и запаслись положительными впечатлениями», – подчеркнул Игорь Бабушкин.

Губернатор попросил ребят рассказать об их увлечениях, впечатлениях от отдыха в прошлое лето и ожиданиях на сегодняшний отдых. Предложениями, как разнообразить досуг, он рекомендовал делиться с вожатыми и обещал приложить все усилия, чтобы выполнить пожелания.

Школьницу Настю из Кременского района, сегодня отмечающую своё десятилетие, ожидал еще один сюрприз. Под аплодисменты участников встречи Игорь Бабушкин вручил имениннице цветы и подарок.

Заместитель председателя Госдумы РФ Анна Кузнецова пожелала ребятам хорошего отдыха, обретения новых знаний.





«Я хочу поблагодарить Астраханскую область за поддержку, которую она оказывает Кременскому району. Сегодня мы одна семья и должны помогать друг другу, в этом наша сила», – подчеркнула вице-спикер Государственной Думы России.