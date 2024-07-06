Более 800 тысяч посетителей побывало на стенде Астраханской области на Международной выставке «Россия» на ВДНХ

Выставка-форум «Россия» завершает свою работу. Сегодня на ВДНХ состоялась торжественная церемония закрытия масштабного проекта, который собрал все главные достижения России на одной площадке. В торжественной церемонии закрытия принял участие губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Один из стендов форума был посвящен Астраханской области. Благодаря масштабным мероприятиям и активностям, астраханцы рассказали о достижениях и экономическом потенциале Каспийской столицы, познакомили гостей выставки с уникальной культурой и историей региона. За восемь месяцев работы выставку посетили более 18 миллионов гостей, сообщает министерство экономического развития Астраханской области.

Из рук первого заместителя руководителя Администрации президента Российской Федерации, председателя оргкомитета выставки-форума «Россия» Сергея Кириенко глава региона получил памятную статуэтку – благодарность за участие Астраханской области в одном из главных всероссийских проектов.

«Хочу поблагодарить всех организаторов выставки «Россия» и, прежде всего, нашего Президента Владимира Владимировича Путина за идею провести это грандиозное масштабное событие, объединившее всю страну», – отметил Игорь Бабушкин.

За активное участие в популяризации выставки были награждены представители средств массовой информации региона.