Подрыв "Северных потоков" планировали еще до воссоединения Крыма с Россией

Подрыв газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" планировали задолго до того, как это случилось, - еще в 2014 г., до воссоединения Крыма с Россией.

По данным газеты Welt am Sonntag, ссылающейся на данные немецких следователей, соответствующие планы могла в то время разрабатывать некая "украинская группировка". Если будет доказано долгосрочное государственное планирование Украины, это может серьезно повлиять на желание ФРГ поддерживать украинцев, отмечает издание.

Сейчас появились новые доказательства, подтверждающие подозрения, что атака на трубопроводы была совершена экипажем судна. Однако у представителей разведки есть сомнения. Герхард Шиндлер, возглавлявший Федеральную разведывательную службу ФРГ (БНД) в 2011-16 гг., заявил Welt am Sonntag, что "результаты расследования могут привести к украинской группировке, но это не значит, что заказчиком была Украина", пишет ТАСС.

Диверсия на газопроводах была совершена 26 сентября 2022 г. В результате газ полностью перестал поступать по "Северному потоку" в Европу. Российские власти считают, что газопроводы можно починить, но без гарантий безопасности не станут этого делать. В диверсии обвинили "англо-саксов". Источники, знакомые с ходом расследования взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2", подтвердили, что следы ведут на Украину. Также сообщается, что следствие все еще связывает взрывы на газопроводах с яхтой "Андромеда", на которой находилась группа из шести человек. Они были на Украине до и после взрывов в Балтийском море. На это указывают технические данные, которые смогли изучить следователи.

Также стало известно, что аренду яхты осуществило турагентство Feeria Lwowa с базой в Варшаве, руководителем которого 54-летняя жительница Киева Наталия А. Один из членов экипажа был идентифицирован как гражданин Украины по имени Валерий К., арендовавший яхту, представив поддельное молдавское удостоверение личности. После проведения расследования выяснилось, что это кадровый военный, прикрепленный к 93-й механизированной бригаде ВСУ.