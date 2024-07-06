В Волгограде пострадавшим от взрыва на канализационно-насосной станции бесплатно вставят окна

В Волгограде десятки квартир пострадали от происшествия на канализационно-насосной станции.

"В результате поквартирного обхода дома, находящегося рядом с канализационной насосной станцией, управляющая компания установила, что в 29 квартирах повреждено остекление окон", - сообщает в своем telegram-канале администрация Волгограда.

Сегодня, в качестве временной меры, УК закроет оконные проемы пленкой. В ближайшие дни в квартирах бесплатно заменят стеклопакеты. Из-за случившегося оперативный штаб под руководством главы города Владимира Марченко. Мэр по телефону доложил губернатору Андрею Бочарову о ситуации на объекте.