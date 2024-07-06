Глава Тюменской области поздравил Викуловский район со 100-летием

В этом году несколько районов Тюменской области отмечают 100-летие. Среди них – Викуловский район. Муниципалитет поздравил с днем рождения губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Здесь живут трудолюбивые, талантливые и любящие свою малую родину жители. Вместе они отстояли район весной, когда сюда пришёл рекордный за всю историю наблюдений паводок. Бойцы из Викуловского района с доблестью защищают Отечество на поле боя специальной военной операции. Жители добиваются успехов в сельском хозяйстве. С удовольствием поздравил земляков с праздником", - написал Моор в своем telegram-канале.

По данным информационного центра правительства Тюменской области, губернатор во время поздравления жителей со 100-летием муниципалитета отметил характер, который викуловчане проявили во время половодья 2024 года.

"Мы с вами пережили самое крупное за всю историю наблюдений половодье. Не просто пережили, мы прошли этот период сплоченно и самоотверженно. Я знаю, я это видел своими глазами. Я был здесь много раз. И хочу еще раз на этой сцене сказать слова благодарности всем, кто участвовал в борьбе с паводком — сотрудникам МЧС, нашим ребятам из областной спасательной службы, сотрудникам полиции, добровольцам, волонтерам, работникам социальных служб, всем жителям Викуловского района. Вы большие молодцы", - сказал Моор.

Глава региона добавил, что важнейшая задача сегодня – ликвидация последствий паводка.

Викуловский район исторически образован 5 марта 1924 г. В настоящее время местное самоуправление на его территории представлено Викуловским муниципальным районом и 14 сельскими поселениями. Протяженность границ – 450 км. Площадь территории Викуловского района – 5,8 тыс. кв км. Расстояние от Тюмени до села Викулово составляет 420 км, до города Ишима – 120 км.