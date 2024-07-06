Орбан оценил методы работы Путина

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал свою оценку методов работы президента России Владимира Путина, с которым провел в Москве переговоры.

По мнению европейского политика, Путин – очень рациональный и разумный политик, а также он демонстрирует высочайший уровень ведения переговоров, более чем на 100% рациональная личность.

"Так что вести переговоры и быть готовым к ним — настоящий вызов, если вы хотите поддерживать равный интеллектуальный и политический уровень с ним", - приводит РИА Новости слова Орбана, сказанные в интервью Die Weltwoche по итогам встречи с российским лидером.

Владимир Путин и Виктор Орбан провели в Кремле "откровенный разговор" по всем вопросам, связанным с конфликтом на Украине. Посланий от Владимира Зеленского венгерский премьер не передавал. Ранее стало известно, что в переговорах участвовал помощник главы государства Владимир Мединский. Он возглавлял российскую делегацию на мирных переговорах весной 2022 года.

Визит Орбана в Москву осудил канцлер Германии Олаф Шольц. Он потребовал воспринимать этот жест как обращение премьер-министра Венгрии, а не проявление воли Евросоюза.