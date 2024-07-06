В Киргизии у готовивших госпереворот изъяты оружие и патроны

Госкомитет нацбезопасности Киргизии привел детали предотвращения государственного переворота в стране.

У них обнаружены 50 единиц оружия, приводит ТАСС сообщение спецслужбы. В том числе 20 пистолетов и 255 тыс. патронов. Помимо этого, у них изъято 200 комплектов формы сотрудников правоохранительных органов, 150 милицейских и 100 военных головных уборов, бронежилетов, два дрона, рации, самодельные взрывчатые вещества, экстремистская литература и "другие предметы".

О предотвращении госпереворота стало известно 5 июля. Их, судя по всему, предотвращают достаточно часто. Так, в январе этого года президент страны Садыр Жапаров сообщил о раскрытии заговора, который готовили "те, кто раньше воровал из казны и уклонялся от уплаты налогов".