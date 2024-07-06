В Москве ураган парализовал работу аэропорта Шереметьево

В московском Шереметьево собрались сотни пассажиров, которые не могут покинуть столицу из-за разбушевавшегося урагана. Московская межрегиональная транспортная прокуратура следит за ситуацией ради обеспечения прав пассажиров воздушного транспорта и оказании им соответсвующих услуг.

"В случае выявления нарушений законодательства будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - сообщает прокуратура в своем telegram-канале.

В пресс-службе аэропорта сообщили РИА Новости, что после прошедшего по московскому региону урагана возможны корректировки в расписании рейсов.

"В период мощного ливневого фронта и грозовой активности в зоне аэропорта, согласно действующим регламентам и в целях безопасности пассажиров, введены временные ограничения на обслуживание вылетающих воздушных судов и пассажиров на аэродроме. Решения о прилете и вылете принимались непосредственно командирами воздушных судов, действующими исключительно в целях безопасности пассажиров", - рассказала представитель аэропорта.