В Бурятии отравились 22 посетителя кафе

В Гусиноозерске (Бурятия) 22 человека, 13 из которых – дети, отравились после употребления еды, заказанной в одном из кафе.

5 июля пострадавшие обратились в инфекционное отделение Гусиноозерской центральной районной больницы с признаками острого гастроэнтерита. По результатам первичного обследования госпитализировано 10 человек, из них восемь детей, остальные пациенты находятся на амбулаторном лечении. Заболевшие употребляли еду, приобретенную в одном из кафе Гусиноозерска.

Началась проверка обстоятельств случившегося, сообщает прокуратура Бурятии.