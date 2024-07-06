На Херсонщине из-за атаки ВСУ на рынок пострадали трое

Губернатор Херсоснкой области Владимир Сальдо сообщил о том, что в результате атаки украинского дрона пострадали три человека.

"Ранним утром украинские террористы атаковали fpv-дроном гражданский фургон на центральном рынке в поселке Новая Маячка Алешкинского муниципального округа. Ранены женщина и двое мужчин. Пострадавшие госпитализированы, двое – в тяжелом состоянии", - написал Сальдо в своем telegram-канале.

За минувшие сутки ВСУ выпустили пять дронов по селе Каиры, обстреливали населенные пункты левобережья Херсонской области из тяжелых орудий и минометов. Одних снарядов ствольной артиллерии выпущено более 40. Террористическим обстрелам подверглись Алешки, Голая Пристань, Новая Каховка, Горностаевка, Заводовка, Каиры, Первомаевка, Райское, Солонцы.