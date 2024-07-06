Производство напитков в Костромской области благодаря господдержке увеличилось на 42%

За пять месяцев 2024 года производство напитков в Костромской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 42,4%.

Как отмечают в департаменте агропромышленного комплекса, увеличение продукции собственного производства, в том числе, связано с импортозамещением. Отечественные товаропроизводители смогли оперативно перестроить производство и занять освободившуюся нишу иностранных производителей напитков.

В Костромской области выпуском питьевой продукции занимаются несколько предприятий, которые известны в регионе и за его пределами. Среди них «Капелия», «Царь Берендей», «Аквастар», «Летние дни».

Развиваться предприятиям помогают меры региональной поддержки. В Костромской области для малого и среднего бизнеса реализуются различные программы, включающие в себя финансовые, имущественные и административные меры поддержки. В частности, на средства регионального гранта в компанию «Царь Берендей» было закуплено оборудование для автоматического розлива горячих соков, стерелизационно-охладительная установка, протирочная машина и др.

ООО «Летние дни» полностью переоснастило производственные площади и установило современные автоматические линии розлива напитков. Сегодня продукция компании поставляется в сетевые магазины и торговые точки Костромской, Ивановской, Ярославской, Владимирской и Московской областей.