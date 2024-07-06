06 Июля 2024
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Фото: nakanune.ru

В Правительстве задумались об иностранной лексике в русском языке

Правительство России укрепить традиционные российские духовно-нравственные ценности через противодействие излишнему использованию иностранной лексики.

Пункт об иностранной лексике включен в план реализации основ госполитики по сохранению российских духовно-нравственных ценностей, утвержденный распоряжением Правительства России. Масштабный документ включает различные мероприятия, он опубликован на портале правовой информации.

Напомним, в конце зимы 2023 г. выяснилось, что количество владеющих русским языком людей в мире упало до 222 млн человек к началу 2023 г. Максимальным оно было в 1990 г. (312 млн) , но с тех пор сократилось на 27%, подсчитало "Равенство" по данным исследователя Госинститута русского языка Александра Арефьева. Русский сместился с 6 на 10 место в мире по числу носителей. Если в 1990 г. на нем говорило 5,9% населения мира, то сейчас – только 2,8%. На 51 млн (42%) сократилось число русскоговорящих в странах СНГ, а в Восточной Европе их стало меньше на 84%. До этого Госдума приняла закон, который защищает русский язык от чрезмерного употребления иностранных слов. Политолог Сергей Марков считает, что закон о защите русского языка пытается юридически решить ту проблему, которую надо решать политически.

В конце февраля 2023 г. стало известно, что поправки в закон "О государственном языке Российской Федерации" не предусматривают ответственность за несоблюдение норм русского литературного языка при его использовании в качестве государственного. Ямпольская тогда сообщила, что с принятием закона до 2025 г. в стране должны появиться эталонные словари и справочники "не только по иностранной лексике, имеющей или не имеющей общеупотребительные аналоги в русском языке, но и по русскому языку в целом". Поправки в закон также предусматривают обязательное использование норм русского языка в информации, предназначенной для потребителей и определяемой законом "О защите прав потребителей". Кроме того, в законе определен перечень сфер, где необходимо строго соблюдать нормы современного русского литературного языка, и перечень сфер, имеющих особенности осуществления деятельности. Ко вторым предлагается отнести случаи использования русского языка в образовании, СМИ, при показах фильмов в кинозалах и публичном исполнении произведений, в государственных и муниципальных системах, в предназначенной для потребителей информации и в рекламе.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, призванный защитить русский язык и существенно ограничить использование "англицизмов" и иностранных слов на всей территории России и, прежде всего, в публичном пространстве.

Теги: Правительство, русский язык, иностранные слова


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