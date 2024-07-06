В Иране определились с президентом

Во втором туре выборов президента Ирана победил депутат меджлиса (однопалатный парламент) Масуд Пезешкиан. Он набрал 16 млн 384 тыс. 403 голоса.

Его конкурент, представитель верховного лидера аятоллы Хаменеи в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили, получил 13 млн 538 тыс. 179 голосов. Явка составила 49,8%, пишет РБК. Пезешкиану 69 лет. Он депутат меджлиса с 2008 г. За прошедшие с тех пор годы занимал должность, например, вице-спикера.

За пост президента боролись Масуд Пезешкиан, Мустафа Пурмохаммади, Саид Джалили и Мохаммад Багир Галибаф. В гонке не участвовал Мохаммад Мохбер, который исполнял обязанности президента с 19 мая – момента гибели президента Ирана Эбрахима Раиси в авиакатастрофе.