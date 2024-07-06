06 Июля 2024
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Экономика Тюменская область
Фото: Накануне.RU

Тюменская область и Узбекистан укрепили сотрудничество

В Тюмени встретились замгубернатора региона Андрей Пантелеев и заместитель хокима Сырдарьинской области Бобур Хужамов. Разговор шел об укреплении сотрудничества. Государство занимает второе место по товарообороту с регионом среди стран СНГ. По итогам 2023 г. в сравнении с 2022-м он увеличился на 80%.

"Нас объединяют культурные, исторические и экономические связи. Мы готовы и дальше поставлять на экспорт полипропилен, древесину, нефтегазовое оборудование, строительные материалы, продовольственные и другие товары, а также приобретать товары, которые не производятся в Тюменской области или производятся в недостаточных объемах", - сказал Пантелеев.

Одним из инструментов расширения международных связей может стать институт почетных консулов в субъектах России. Делегация Узбекистана также посетила промышленные предприятия и туристические объекты городов Ялуторовска и Заводоуковска, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Сотрудничество с Узбекистаном развивалось, например, на полях TNF-2023. По словам губернатора Александра Моора, в прошлом году на площадке форума работали 12 тыс. руководителей и специалистов российских компаний ТЭК, представителей промышленных предприятий, органов власти, научного и экспертного сообществ, а также зарубежных гостей из Саудовской Аравии, Беларуси, Узбекистана, Китая, Казахстана, Южной Кореи, Бразилии, Сербии, Венесуэлы, Индии.

Теги: Тюменская область, Узбекистан, сотрудничество


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