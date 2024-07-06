Волонтеры из Астраханской области отправили бойцам СВО КамАЗ и гуманитарную помощь

Вместе с автомобилем "Камаз" военнослужащим мотострелкового полка волонтеры из Харабалинского района Астраханской области передали гуманитарную помощь: продукты, овощи, вяленую рыбу, постельное белье и масксети, сообщает «Харабалинский вестник».

В сборе средств на запчасти и горюче-смазочные материалы приняли участие местные жители. Большую часть выделили руководители туристических баз, гостевых домов и индивидуальные предприниматели села Селитренное, ветераны МВД и личный состав ОМВД.

Участие в сборе гумпомощи также приняли воспитанники Центра детского творчества им. Г.И. Чикризовой города Харабали. Они передали бойцам письма со словами поддержки и благодарности.

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Также по вопросам контрактной службы жители Астрахани могут обратиться по адресу: ул. Свердлова, 43. Жители районов – в любой военный комиссариат по месту пребывания или в сельский совет к военно-учётному специалисту.