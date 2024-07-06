Впервые порт Астрахань занял 1 место по грузообороту среди российских портов на Каспии

Министр промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Илья Волынский принял участие в расширенном заседании коллегии Федерального агентства морского и речного транспорта и общественного совета при Федеральном агентстве морского и речного транспорта.

Коллегия в этом году была посвящена 20-летию агентства. Основные итоги деятельности Росморречфлота за 20 лет (2004-2024 годы), вопросы развития перевозок по внутренним водным и морским путям, портовой инфраструктуры стали темами для обсуждения на коллегии. Отдельное внимание было уделено Астраханской области, а также состоянию Волго-Каспийского морского судоходного канала (ВКМСК).

По поручению Президента Российской Федерации с декабря 2023 года в Волго-Каспийском морском судоходном канале обеспечена проходная осадка в 4,5 метра. Это позволило значительно повысить эффективность грузоперевозок по каналу и положительно сказалось на динамике грузооборота. Впервые порт Астрахань занял первое место по грузообороту среди российских портов на Каспии, обогнав порт Махачкала. В январе-мае этого года общий грузооборот морских портов Астрахань и Оля составил 2 миллиона 384,5 тысячи тонн, что на 61 % превышает грузооборот за январь-май 2023 года (1 миллион 482,5 тысячи тонн).

«В ходе заседания отмечалось большое значение работы по поддержанию габаритов канала на необходимом для интенсивного судоходства уровне. Предпринимаемые меры создают необходимые условия для расширения номенклатуры перевозимых грузов и увеличения судозаходов, повышают инвестиционную привлекательность Астраханской области. С учетом нашего продуктивного партнерства с Росморечфлотом мы ожидаем дальнейшего увеличения грузооборота в 2024 году», — сказал Илья Волынский.

Волго-Каспийский морской судоходный канал имеет общую протяженность 188 километров и входит в состав акваторий морских портов Астрахань и Оля. От технического состояния канала зависит эффективность развития международного транспортного коридора «Север-Юг», реализация проекта по созданию портовой особой экономической зоны, программы освоения шельфовых месторождений на Каспии и развитие судостроительной отрасли.

МТК «Север-Юг» — мультимодальный маршрут транспортировки пассажиров и грузов из стран Азии в Европу через Россию. Он связывает, в частности, Россию, Азербайджан, Иран и Индию.