Впервые порт Астрахань занял 1 место по грузообороту среди российских портов на Каспии

06 Июля 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

На Урале показали трофейную технику НАТО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Впервые порт Астрахань занял 1 место по грузообороту среди российских портов на Каспии

Министр промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Илья Волынский принял участие в расширенном заседании коллегии Федерального агентства морского и речного транспорта и общественного совета при Федеральном агентстве морского и речного транспорта.

Коллегия в этом году была посвящена 20-летию агентства. Основные итоги деятельности Росморречфлота за 20 лет (2004-2024 годы), вопросы развития перевозок по внутренним водным и морским путям, портовой инфраструктуры стали темами для обсуждения на коллегии. Отдельное внимание было уделено Астраханской области, а также состоянию Волго-Каспийского морского судоходного канала (ВКМСК).

По поручению Президента Российской Федерации с декабря 2023 года в Волго-Каспийском морском судоходном канале обеспечена проходная осадка в 4,5 метра. Это позволило значительно повысить эффективность грузоперевозок по каналу и положительно сказалось на динамике грузооборота. Впервые порт Астрахань занял первое место по грузообороту среди российских портов на Каспии, обогнав порт Махачкала. В январе-мае этого года общий грузооборот морских портов Астрахань и Оля составил 2 миллиона 384,5 тысячи тонн, что на 61 % превышает грузооборот за январь-май 2023 года (1 миллион 482,5 тысячи тонн).

«В ходе заседания отмечалось большое значение работы по поддержанию габаритов канала на необходимом для интенсивного судоходства уровне. Предпринимаемые меры создают необходимые условия для расширения номенклатуры перевозимых грузов и увеличения судозаходов, повышают инвестиционную привлекательность Астраханской области. С учетом нашего продуктивного партнерства с Росморечфлотом мы ожидаем дальнейшего увеличения грузооборота в 2024 году», — сказал Илья Волынский.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Волго-Каспийский морской судоходный канал имеет общую протяженность 188 километров и входит в состав акваторий морских портов Астрахань и Оля. От технического состояния канала зависит эффективность развития международного транспортного коридора «Север-Юг», реализация проекта по созданию портовой особой экономической зоны, программы освоения шельфовых месторождений на Каспии и развитие судостроительной отрасли.

(2024)|Фото: astrobl.ru

МТК «Север-Юг» — мультимодальный маршрут транспортировки пассажиров и грузов из стран Азии в Европу через Россию. Он связывает, в частности, Россию, Азербайджан, Иран и Индию.

Теги: волго-каспийский судоходный канал, росморречфлот, мтк север-юг


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети