В списке иноагентов пополнение: два журналиста, два депутата и юрист

Список иноагентов, формируемый Минюстом, пополнился новыми фамилиями.

Иностранными агентами признаны юрист Григорий Вайпан, журналист Олеся Герасименко, журналист Сергей Ежов, депутат муниципального совета Литейного округа Санкт-Петербурга Сергей Трошин, депутат муниципального образования "Невский округ" шестого созыва (до сентября 2022 года) Федор Уткин.

Статус "иностранный агент" присваивается в России лицам, которые, по утверждению российских властей, получают иностранную поддержку или находятся под иностранным влиянием. Появился в 2012 году после принятия поправок к Федеральному закону "О некоммерческих организациях". Федеральный закон от 14 июля 2022 года "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" запретил лицам со статусом иностранного агента занимать должности в органах государственной власти, инициировать референдумы, участвовать в избирательных кампаниях и кампаниях референдума, организовывать какие-либо публичные мероприятия.