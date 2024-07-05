Расследование дела в отношении бывшего депутата Государственной Думы Ильи Пономарева* завершено

Расследование дела в отношении бывшего депутата Государственной Думы Ильи Пономарева* завершено, сообщает СК России.

Пономарева* обвиняют в оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации



"По данным следствия, в 2022 году фигурант, находясь на территории Украины, принял участие в трансляции на канале одного из видеохостингов, а также дал интервью, в ходе которого публично распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию, содержащую данные о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Украины. Более того, обвиняемый высказывал утверждения об оправдании терроризма на территории России", - говорится в сообщении СК.



Пономарев* объявлен в международный розыск, ему заочно избрана мера пресечения. Кроме того, он внесен в реестр иноагентов, созданная им организация признана нежелательной на территории РФ.

Следствием получены неопровержимые доказательства, изобличающие Пономарева в инкриминируемых ему преступных деяниях.

*внесен в реестр иноагентов