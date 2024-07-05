В Казахстане задержаны больше 20 российских фур, груженных европейскими товарами

В Казахстане таможенниками задержаны больше 20 российских фур, груженных европейскими товарами. Ассоциация международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) уведомила об этом российский Минтранс.

Задержания начались с 1 июля. Машины задерживаются даже после выгрузки товаров, что препятствует реализации механизма перецепки/перегрузки, который действует в России с октября 2022 года. Тогда правительство РФ ввело ответный запрет на въезд на территорию европейских грузоперевозчиков, но при этом разрешило перецепку товаров с их фур на машины России и Белоруссии, сообщает Коммерсант.

Об ограничениях Казахстан предупреждал в июне, поскольку перецепка временно ввезенных на территорию ЕАЭС иностранных полуприцепов нарушает положения Таможенного кодекса. Законодательство Казахстана запрещает передачу временно ввезенных машин иным лицам, отмечается в письме ассоциации. Одним из исключений этого закона является ситуация, при которой завершение перевозки приравнено вывозу машины с таможенной территории ЕАЭС. Обратная загрузка полуприцепов для вывоза товаров из Казахстана уже запрещена, так же, как и повторный ввоз таких полуприцепов с товарами на территорию страны повторно.

Перевозка европейских грузов в рамках механизма перецепки регламентирована договоренностью России и Казахстана, согласно которой до начала 2025 года был введен мораторий на запрет перевозки. В связи с задержаниями грузоперевозчиков договоренность нарушена, в связи с чем АСМАП направила обращение в Минтранс. В 2022 году перевозчики уже сообщали о проблемах с механизмом перецепки в Казахстане. Тогда на территории республики были задержаны как минимум восемь фур с товарами из Европы.