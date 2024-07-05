Шторм в Москве остановил движение поездов МЦД-3. Приближается вторая волна непогоды

Шторм в Москве остановил движение поездов МЦД-3. Ветром сорвало листы кровли, которые упали на пути и повисли на контактных проводах станции Электрозаводская.

Движение удалось восстановить достаточно быстро, однако с отклонением от графика следуют поезда Казанского направления МЖД в сторону области и МЦД-3 в сторону Раменского. Возможны задержки в обратном направлении. Об этом сообщается в Telegram-канале МЖД.

Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы сообщает, что за час ливня в некоторых районах столицы выпало 20% месячной нормы осадков, наибольшее количество – на северо-западе, севере столицы и в Зеленоградском административном округе. Зафиксированы порывы ветра до 20 м/с.

В ближайшие часы столицу может накрыть более мощная волна ливневых дождей с грозами, градом, усилением порывов ветра до 25 м/с.