Квартал цыганского поселка снесут в Екатеринбурге

В Екатеринбурге снесут еще один квартал так называемого цыганского поселка на Юго-Западе - под изъятие попали 12 частных домов, расположенных в границах переулка Балтымского – улицы Автономных республик – переулка Федорова – улицы Хасановской. Об этом сообщается в постановлении, опубликованном на сайте городской администрации.

Уточняется, что земля изымается для строительства дорожно-уличной сети, строительства инженерных сетей электроснабжения, газоснабжения, дождевой канализации, водоснабжения. Напомним, что на месте этого сектора поселка компания "Брусника" возводит комплекс домов "Южные кварталы". Изымаемый участок находится ровно в центре будущего комплекса.

В течение 10 дней копию постановления отправят владельцам участков и домов, подлежащих изъятию. Все хлопоты по кадастровым вопросам, оценке, переговорам с собственниками, подготовке документов администрация предложила "Бруснике" взять на себя.

Если хозяева домов, подлежащих сносу, не пойдут на соглашение с администрацией и застройщиком, земля и постройки будут изъяты через суд.