Несколько екатеринбургских рейсов "Аэрофлота" перенесены из-за инцидента в аэропорту Казани

После столкновения самолета "Аэрофлота" с буксиром в аэропорту Казани несколько рейсов были перенесены из-за необходимости замены борта.

Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании "Аэрофлот", который должен был вылететь в Анталью, получил повреждение после столкновения с буксиром-толкачом, никто не пострадал. Фюзеляж самолета получил повреждения.

Как сообщает Telegram-канал пресс-службы перевозчика, пассажиров в Анталью доставит резервный борт, на время ожидания вылета пассажирам предоставлены напитки и питание.

В связи с необходимостью замены воздушного судна скорректировано время вылета следующих рейсов:

SU793 Анталья - Екатеринбург за 5.07 ориентировочно на 4:30 6.07.

SU2804 Екатеринбург - Красноярск за 6.07 ориентировочно на 12:30 по местному времени

SU2805 Красноярск - Екатеринбург за 6.07 ориентировочно на 18:30 по местному времени.

Пассажиры информируются о новом времени вылета по контактам, указанным в бронировании. Пассажирам, прибывшим в аэропорт ко времени вылета по расписанию, будет предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ и стандартами авиакомпании.