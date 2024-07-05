Путин: Необходимо полное завершение конфликта на Украине

Президент Владимир Путин считает, что необходимо полное завершение конфликта на Украине. Такую мысль глава России озвучил после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

"Наша мирная инициатива были изложены совсем недавно на моей встрече с руководством МИД Российской Федерации. Ее реализация, как нам кажется, позволила бы прекратить боевые действия и начать переговоры, - сказал Путин. - Причем это должно быть не просто перемирие или временная приостановка огня, не какая-то пауза, которую киевский режим мог бы использовать, чтобы восстановить потери, перегруппироваться и довооружиться. Россия выступает за полное и окончательное завершение конфликта".

"Речь идет о полном выводе всех войск Украины из Донецкой, Луганской народных республик, из Запорожской и Херсонской областей. Есть и другие условия, но это предмет для достаточно подробного рассмотрения в ходе возможной совместной работы", - напомнил президент сформулированные им условия.

Ранее на этой же пресс-конференции Путин отметил что, судя по тому, что рассказал Орбан после поездки на Украину 2 июля, "в Киеве все еще не готовы отказаться от идеи ведения войны до победного конца". На мой взгляд, саму мысль о прекращении боевых действий киевский режим не допускает еще и потому, что в этом случае исчезает предлог для продления военного положения, - считает президент. - Если придется отменить военное положение, значит придется проводить выборы", цитирует Интерфакс.

Владимир Путин и Виктор Орбан провели в Кремле "откровенный разговор" по всем вопросам, связанным с конфликтом на Украине. Посланий от Владимира Зеленского венгерский премьер не передавал. Ранее стало известно, что в переговорах участвовал помощник главы государства Владимир Мединский. Он возглавлял российскую делегацию на мирных переговорах весной 2022 года.

Визит Орбана в Москву осудил канцлер Германии Олаф Шольц. Он потребовал воспринимать этот жест как обращение премьер-министра Венгрии, а не проявление воли Евросоюза.