Замглавы Нижневартовска Ситников ушел на пенсию

В Нижневартовске ушел вы отставку замглавы города Виктор Ситников – он вышел на пенсию, оставив должность заместителя главы города, директора департамента строительства.

В администрации Нижневартовска Ситников работал с 2016 г. Он курировал деятельность МКУ "Управление капитального строительства города Нижневартовска", возглавлял департамент строительства мэрии.

Временно исполнять обязанности по его направлениям деятельности будет заместитель директора департамента строительства, начальник управления архитектуры и градостроительства департамента строительства администрации города Станислав Чеботарев, сообщает администрация Нижневартовска в своем telegram-канале.