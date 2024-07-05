Шольц: Орбан поехал в Москву исключительно в роли премьера Венгрии

Канцлер Германии Олаф Шольц осудил официальный визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву.

В личном аккаунте в социальной сети Х канцлер заявил, что Орбан отправился к Владимиру Путину как венгерский премьер-министр. Щольц отметил, что внешнеполитические вопросы Евросоюза представляет Шарль Мишель.

Немецкий лидер также добавил, что СВО осуждается Евросоюзом, подчеркнув, что Киев "может рассчитывать на поддержку".

МИД Украины выразил свое возмущение визитом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву, передает РИА Новости.

"Напоминаем, что для нашего государства принцип "никаких договоренностей об Украине без Украины" остается незыблемым и призываем все государства неуклонно его придерживаться", — говорится в заявлении ведомства.

Ранее в соцсетях Орбана был опубликован снимок политика в московском аэропорту с подписью: "Мирная миссия продолжается, вторая остановка — Москва".

На этой неделе Орбан уже посещал Киев, где провел переговоры с Владимиром Зеленским. Венгерский премьер-министр предложил президенту Украины начать перемирие, но тот отказался.