Игорь Бабушкин и Анна Кузнецова обсудили вопросы поддержки семей с детьми в Астраханской области

Сегодня состоялась рабочая встреча губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина и заместителя Председателя Государственной Думы ФС РФ Анны Кузнецовой. Обсуждали вопросы семейной политики в регионе. Особое внимание уделили поддержке семей участников СВО, многодетных, детей-инвалидов.

Игорь Бабушкин отметил, что власти региона оказывают комплексную поддержку участникам специальной военной операции и членам их семей. Суммарно этой категории граждан в Астраханской области выплачено почти 2 млрд рублей, социальную поддержку получают более 20 тысяч человек.

С 1 июня 2023 года работает филиал фонда «Защитники Отечества», на социальном сопровождении которого находятся более двух тысяч человек. Кроме того, индивидуальное сопровождение более 6 тысяч семей участников СВО на постоянной основе ведут органы соцзащиты.

Также губернатор рассказал вице-спикеру Госдумы об уже достигнутых результатах в развитии семейной политики в регионе. За последние 10 лет вдвое увеличилось количество многодетных семей. Сейчас их более 20 тысяч. Для всех астраханских семей с детьми действует более 30 мер социальной поддержки. Ежегодно на эти цели из регионального бюджета направляется более 17 млрд рублей.

Астраханское правительство во главе с губернатором ведёт постоянную совместную работу с депутатским корпусом областной Думы по расширению мер поддержки семей.

«Буквально вчера Дума Астраханской области утвердила ряд социальных законопроектов. Одобрили введение нового пособия на питание старшеклассников из многодетных семей. Увеличили размер пособия на приобретение школьной и спортивной формы, размер компенсации за услуги ЖКХ», – сообщил Игорь Бабушкин.

Губернатор подчеркнул, что в Астраханской области особое внимание уделяется семьям с детьми с ОВЗ и вопросам социальной адаптации детей-инвалидов. 5 лет назад в регионе появился уникальный проект – Всероссийская премия для родителей детей с инвалидностью «Особенное счастье». Он сразу стал объединяющей площадкой для многих родителей в России.





Анна Кузнецова, в свою очередь, поблагодарила Игоря Бабушкина за активное решение вопросов семьи, материнства и детства на территории Астраханской области.

Комиссия «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи, которую возглавляет Анна Кузнецова, по Указу Президента разработала «Золотой стандарт» поддержки многодетных семей. Вице-спикер Госдумы отметила, что многие пункты Стандарта уже выполняются в Астраханской области.

«Отдельная благодарность за вашу поддержку детей, которые пострадали от действий украинских нацистов. Знаю, что специальные меры на днях приняты в регионе. Это очень правильное решение», – выразила уверенность Анна Кузнецова.

Вице-спикер также передала паллиотивному отделению детской клиники им. Н.Н. Силищевой в Астрахани телевизоры и специальное питание для тяжелобольных пациентов.

Детское паллиативное отделение на 10 коек было организовано в январе 2023 года. Здесь проходят лечение маленькие пациенты, находящиеся на респираторной поддержке, с тяжелыми формами полиорганной недостаточности. За полтора года медицинскую помощь получили почти 400 детей.

В клинической больнице им. Н.Н. Силищевой создана выездная паллиативная служба, обеспечивающая медицинской консультативной помощью астраханских пациентов. Также родители при возникновении различных семейных ситуаций могут оставить здесь ребенка под наблюдением медиков. Кроме того, семьям оказывают социальную и юридическую поддержку.

В рамках региональной программы «Развитие паллиативной медицинской помощи» для отделения было приобретено 134 единицы медицинского оборудования, в том числе аппараты искусственной вентиляции легких.