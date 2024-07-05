05 Июля 2024
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Спорт Свердловская область
Фото: Олег Ковалюк

Победители соревнований RCC EXTREME смогут попасть в сборную Свердловской области

В эту субботу, 6 июля, на площадке RCC EXTREME рядом c КРК "Уралец" состоится Чемпионат и Первенство Свердловской области по BMX-фристайлу "Кубок города Екатеринбурга RCC EXTREME".

В рамках открытых городских соревнований, организованных Русской медной компанией, свои навыки в дисциплинах самокат стрит, самокат парк, ВМХ стрит, ВМХ парк, МТВ и скейтборд стрит смогут показать все желающие от 6 лет. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, в этом году впервые победителям и призерам соревнований старше 12 лет в дисциплинах самокат-парк и самокат-стрит будут присвоены спортивные разряды.

Отличная новость для спортсменов – сильнейшие из них получат шанс войти в состав сборных команд Свердловской области, а также в будущем участвовать во всероссийских соревнованиях. Это стало возможно благодаря сотрудничеству RCC Extreme с Федерацией роллерспорта Свердловской области. Подробнее о регламенте участия можно узнать в группе соревнований.

Предварительная программа мероприятия:

10.00 – Регистрация спортсменов 2013-2014 г.р., 2015-2016 г.р., 2017-2018 г.р. (дисциплины самокат стрит, самокат парк), раскатка.

11.10 – Квалификация в младших возрастных группах (дисциплины самокат стрит, самокат парк).

12.30 – Награждение победителей в младших возрастных группах (дисциплины самокат стрит, самокат парк).

Соревнования в скейт-парке RCC EXTREME в Екатеринбурге(2024)|Фото: Олег Ковалюк

11.10 – Регистрация спортсменов 2006 г.р. и старше, 2007-2008 г.р., 2009-2010 г.р., 2011-2012 г.р. (дисциплины самокат стрит, самокат парк), раскатка.

12.40 – Квалификация в старших возрастных группах (дисциплины самокат стрит, самокат парк).

15.10 – Награждение победителей в старших возрастных группах (дисциплины самокат стрит, самокат парк).

Соревнования в скейт-парке RCC EXTREME в Екатеринбурге(2024)|Фото: Олег Ковалюк

15.00 – Регистрация спортсменов 2006 г.р. и старше, 2007-2008 г.р., 2009-2010 г.р., 2011-2012 г.р., 2013-2014 г.р., 2015-2016 г.р., 2017-2018 г.р., (дисциплины ВМХ стрит и скейтборд стрит).

16.10 – Квалификация во всех возрастных категориях от 6 лет (дисциплины ВМХ стрит, ВМХ парк и скейтборд стрит, скейт стрит и МТВ). В дисциплине МТВ одна общая возрастная группа.

18.40 – Награждение победителей во всех возрастных категориях от 6 лет, дисциплины ВМХ стрит, ВМХ парк и скейтборд стрит.

Соревнования в скейт-парке RCC EXTREME в Екатеринбурге(2024)|Фото: Олег Ковалюк

Программа мероприятий может быть скорректирована организаторами в случае неблагоприятных погодных условий.

Принять участие в городских соревнованиях может каждый желающий от 6 лет. Заранее регистрироваться не нужно – спортсмены смогут сделать это перед началом соревнований. С собой необходимо иметь подписанное согласие родителей и документ, подтверждающий возраст участника.

Соревнования в скейт-парке RCC EXTREME в Екатеринбурге(2024)|Фото: Олег Ковалюк

Судья соревнований вправе объединить возрастные категории при малом количестве участников. В день мероприятий доступ на площадку осуществляется при наличии защитного шлема. В зону для профессионального катания допускаются лица, достигшие 14 лет, при наличии паспорта.

Стоит отметить, что скейт-парк RCC EXTREME доступен для свободного посещения в течение всего сезона.

Соревнования в скейт-парке RCC EXTREME в Екатеринбурге(2024)|Фото: Олег Ковалюк

Теги: RCC EXTREME, соревнования, сборная, Екатеринбург


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