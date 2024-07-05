Новая школа в поселке Трусово Наримановского района Астраханской области 1 сентября примет учеников

Новое учебное заведение на 220 мест возводят в рамках нацпроекта «Образование» в поселке Трусово Наримановского района Астраханской области. Строящийся объект проинспектировал глава региона Игорь Бабушкин.

Новая школа позволит перевести учеников на обучение в одну смену. В новом школьном здании разместили лаборатории, мастерские, актовый и спортивный залы, душевые, медицинский блок и столовую.

«У нас обучаются 440 ребят. Их планируем распределить по двум корпусам. 1-2 и 7-11 классы переведем в новое здание», – рассказала директор «СОШ п. Трусово» Ирина Сокирко.

Плановый срок сдачи этого объекта образовательной сферы Астраханской области – 1 августа 2024 года. Затем около месяца потребуется педколлективу на получение образовательной лицензии. А уже 1 сентября новая современная школа будет готова встретить своих первых учеников.