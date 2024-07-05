В Союзе кинематографистов готовы взяться за ремейки советских фильмов

В Союзе кинематографистов России прокомментировали предложение Минпросвещения о съемках ремейков советской классики. Судя по всему, кинематографисты решили усугубить скандал.

Они предлагают организовать специальную проектную сессию с привлечением экспертов, которая должна будет "сформировать драматургическую концепцию адаптации оригинала, способствующую задачам сохранения исторической памяти и патриотического воспитания", передает РБК.

В союзе полагают, что есть мировой опыт создания удачных ремейков. Правда, про отечественный подобный опыт умолчали.

"Любимые зрителями многих поколений фильмы могут служить прекрасной драматургической основой для новых кинопроектов, главная задача которых — говорить со зрителем на одном языке", - цитирует издание представителя союза. Из заявления не становится понятнее, зачем нужен еще какой-то "один язык", если зрители всех поколений смогли полюбить уже снятые фильмы.

Ранее актер Сергей Никоненко предложил уволить министра просвещения, в ведомстве которого родилась идея о пересъемке 30 классических советских фильмов.