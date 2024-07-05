Парк 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге благоустроят только при одном условии

Екатеринбург получит деньги на благоустройство Парка 50-летия ВЛКСМ, но только если вся необходимая документация будет готова к концу текущего года. Об этом заявил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов. Аналогичные требования относятся к каждому победителю Всероссийского голосования в рамках нацпроекта "Формирование комфортной городской среды".

"После утверждения итогового списка объектов начинается следующий этап работы – подготовка необходимой документации, составление смет и выход на конкурсные процедуры. Перед муниципальными образованиями стоит задача завершить подготовительный этап до конца года, чтобы в начале следующего уже определиться с подрядчиками и начать работы. Сейчас у нас активно идёт благоустройство объектов-победителей 2023 года", – сообщил Смирнов.

Всего в Свердловской области финансовую поддержку должны получить 55 общественных пространств. Среди них Парк детства "Лукоморье" в Верхнем Тагиле, Площадь Победы в Реже, Парк "Левобережье" в Арамили, а также Парк 50-летия ВЛКСМ. На счет последнего и были сомнения, так как данные о пороге, который должен достичь каждый из городов в голосовании, постоянно менялись: по одним, Екатеринбург собрал достаточно голосов, по другим - даже не достиг необходимых цифр.

Несмотря на это городские власти не показывали паники и даже презентовали проект благоустройства парка.

Во Всероссийском голосовании приняли участие больше миллиона уральцев, в том числе 300 тысяч жителей Екатеринбурга. Средний Урал также стал одним из самых активных регионов России по количеству проголосовавших.